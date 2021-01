Calcio, Serie A 2021: Simone Zaza show, il Torino agguanta il pareggio allo scadere a Benevento per 2-2

Comincia con un pareggio l’avventura di Davide Nicola sulla panchina del Torino. I granata sono infatti sono riusciti ad agguantare un punto in rimonta allo Stadio Ciro Vigorito in casa del Benevento nell’anticipo del venerdì della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021. Un 2-2 ricco di emozioni quello in terra campana.

Match molto equilibrato con diversi episodi ad accenderlo. Il più importante è arrivato dopo circa 30′ di gioco: scontro tra Lapadula e Sirigu, nonostante qualche dubbio arriva il calcio di rigore per i campani, con Nicolas Viola che realizza. Nella ripresa si alza il ritmo, così come la tensione. Al 49′ Gianluca Lapadula sembra chiudere la gara: conclusione deviata per l’attaccante peruviano che si insacca. Da lì in poi si scatena però Simone Zaza: al 51′ la punta ex Juve trova il 2-1 con un colpo di testa vincente, poi al 62′ va nuovamente a segno, ma in modo irregolare (Belotti ha colpito la palla con un braccio). Quando sembra essere tutto chiuso, nuovamente Zaza, nel recupero, trova la via della rete: gran giocata per lui che batte Montipò e fa esplodere la gioia della panchina.

Benevento-Torino 2-2

Marcatori: pt. 31′ Viola rig. (B); st. 5′ Lapadula (B), 6′ Zaza (T), 45+4′ Zaza (T)

Ammoniti: pt. 37′ Linetty (T), 45+2′ Zaza (T); st. 45+2′ Baselli (T), 45+5′ Glik (B)

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Tuia, Barba, Glik, Improta; Ionita, Viola, Hetemaj; Tello, Caprari; Lapadula. A disp. Lucatelli, Manfredini, Maggio, Caldirola, Pastina, Dabo, R. Insigne, Basit, Masella, Iago Falque, Di Serio. All. Inzaghi

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo (st. 1′ Buongiorno), Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disp.. Milinkovic-Savic, Rosati, Murru, Bremer, Baselli, Gojak, Segre, Bonazzoli, Edera, Verdi. All. Nicola

Arbitro: Giacomelli

Foto: Lapresse