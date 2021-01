Il CT Roberto Mancini ha analizzato a 360° la situazione della propria Nazionale in vista degli Europei di calcio che si svolgeranno quest’estate, rinviati l’anno scorso per il Coronavirus.

La selezione italiana può contare sulla maturazione di alcuni effettivi che si stanno mettendo in evidenza nel corso del campionato: Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Lorenzo Pellegrini. Proprio il centrocampista della Roma ha colpito favorevolmente il “Mancio” per la sua duttilità tattica e la capacità di interpretare al meglio diversi ruoli: “Lui è preziosissimo. In qualsiasi ruolo lo metto, risponde bene: esterno sinistro, interno, quinto attaccante. Ed è un ragazzo perfetto“, le considerazioni di Mancini, nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

In un quadro in grande crescita, ci si chiede che posto possa trovare Nicolò Zaniolo, fermato da tanti infortuni e al centro della scena per vicende personali: “Nicolò è solo giovane. Crescendo capirà che per realizzare il suo talento e le sue potenzialità, dovrà dedicare al calcio gran parte della sua giornata“, l’idea del CT.

Immancabile poi la domanda su Mario Balotelli, che ha iniziato bene la sua avventura nel Monza, con un gol: “Io non chiudo mai le porte, ma per Mario è difficile“, l’ammissione del tecnico della Nazionale.

Foto: LaPresse