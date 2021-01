La notizia più importante è la seguente: Morgan De Sanctis, ex portiere dell’Udinese, della Roma, del Napoli e della Nazionale e attuale dirigente giallorosso, è fuori pericolo di vita.

Operato d’urgenza dopo un incidente stradale al Policlinico Gemelli alle prime ore dell’alba del 6 gennaio a seguito di un’emorragia addominale causata da fratture multiple alle costole dorsali, con la necessità dell’asportazione della milza, la sua condizione clinica seppur grave resta stabile.

Da chiarire la dinamica dell’incidente. Stando alle prime ricostruzioni, De Sanctis ha raccontato di aver avuto un incidente nei pressi dell’ex Fiera di Roma nella tarda serata di martedì scorso in via Cristoforo Colombo, mentre stava tornando a casa. Uno schianto molto forte, mentre si trovava al volante della sua Hyundai Tucson, da capire se autonomo o contro un altra vettura, e comunque in circostanze ancora non note. Al momento non si esclude che, in assenza di una comunicazione ufficiale dell’incidente e in presenza di un ferito grave, la polizia locale faccia scattare una serie di indagini d’ufficio per comprendere cosa realmente sia accaduto.

Foto: LaPresse