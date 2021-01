Calcio femminile, Serie A 2020-2021: la Roma batte il Sassuolo, vittoria del Napoli nel 12° turno

Tre i match andati in scena quest’oggi per il 12° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021. Sui rettangoli verdi del Bel Paese, il “Pallone in rosa” ha proposto alcuni confronti interessanti che vale la pena analizzare.

Alle 12.30 la sfida tra Napoli e Pink Bari ha sorriso alle campane che si sono imposte 1-0 grazie a una rete della bulgara Evdokiya Popadinova al 51′, brava a sfruttare un assist di Eleonora Goldoni. Un successo importante per le vesuviane, essendo il primo di questo campionato per loro in un scontro diretto di bassa classifica. Con questo risultato, infatti, le partenopee sono salite a quota 4 punti, lasciando l’ingrato compito del fanalino di coda alla compagine pugliese (3 punti).

Sempre alle 12.30 sfida decisamente importante quella tra la Roma di Betty Bavagnoli e il Sassuolo. Al “Tre Fontane” la formazione giallorossa ha prevalso con il punteggio di 2-0 con le segnature del faro del centrocampo Manuela Giugliano e con la brasiliana Andressa, rispettivamente al 5′ e al 41′. Una vittoria che consente alla Roma di portarsi a quota 19 punti (quinta posizione), non troppo distante proprio dalle neroverdi (terze con 25 punti). Infine, alle 14.30, è arrivata la netta affermazione dell’Empoli contro San Marino: 4-1 per le toscane con le quattro rete tutte nella prima frazione di gioco. Polli, Cinotti, Dompig e Glionna hanno posto il loro nome sul tabellino. Ininfluente il gol di Barbieri al 35′ per quanto si è visto in campo. Empoli, dunque, in quarta piazza nella graduatoria generale (20 punti), mentre la compagine sammarinese è al terzultimo posto (8 punti).

