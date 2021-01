È tempo di valutazioni per quanto concerne l’11° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend.

CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS) – Sono 12 in 11 presenze. La n.10 bianconera rimpingua il proprio bottino e si dà sempre un gran da fare per le compagne. Il “derby d’Italia”, versione femminile, viene dominato dalla Juve e il suo è il ruolo della primattrice, al di là dell’ormai abituale contributo realizzativo.

ELISA BARTOLI (ROMA) – Moto perpetuo. Lottatrice e combattente sul rettangolo verde, la giallorossa gonfia la rete nella sfida contro il Napoli e ha quattro polmoni per coprire diligentemente la fascia. Bavagnoli sa di avere in lei una certezza e la calciatrice risponde presente per qualità e quantità.

DANIELA SABATINO (FIORENTINA) – Gol e il suo nome coincidono spesso. 9 le realizzazioni in campionato in corrispondenza di 11 match disputati. Rapace d’area come poche, ma grande disponibilità per le compagne nel momento del bisogno. Donna squadra.

AURORA GALLI (JUVENTUS) – Tempi di inserimento di primo livello e un gol di pregevole fattura contro l’Inter. La centrocampista tuttofare della Vecchia Signora scrive il proprio nome alla voce “marcatrici” e sa cosa voglia dire sacrificio nella zona nevralgica del campo. Segnare fa parlare di sé, mettere tutto sul campo fa vincere le partite.

Foto: LM-LPS/Francesco Scaccianoce