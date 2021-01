Dopo l’anticipo di ieri sera tra Acqua&Sapone e Avellino, oggi sono andate in scena altre cinque partite valevoli per la quattordicesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio a 5. Pesaro e Padova confermano secondo e terzo posto, mentre negli altri incontri successi di Matera, Lido di Ostia, Pescara. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Nella parte alta della classifica vincono in trasferta senza troppi problemi Italservice Pesaro e Padova. I marchigiani passano in quel di Mantova per 2-5: doppietta di Canal (3′ e 14′) e reti di Marcelinho (10′), Cuzzolino (34′) e De Oliveira (40′), mentre ai lombardi non bastano le marcature di Bueno (7′) e Micheletto (26′). Stesso identico punteggio per i veneti, che sbancano Eboli grazie alla doppietta di Alba (3′ e 5′) e ai gol di Parrel (12′), Boaventura (33′) e Mello (59′); inutile per i campani la doppietta di Canabarro (12′ e 16′).

Successo ancora più largo per il Signor Prestito Matera, che batte per 7-2 l’Aniene. Per i lucani doppiette per Wilde (3′ e 28′) e Cesaroni (10′ e 18′) e reti di Well (16′), Pulvirenti (37′) e Santos (37′), mentre per i gialloneri vanno a segno Biscossi (9′) e Carvalho (21′). Nella parte bassa della graduatoria vittorie importanti per Lido di Ostia e Colormax Pescara. I laziali superano il fanalino di coda Genova per 5-1: in gol Gattarelli (20′), Rocha Barros (21′), Barra (29′), Cutrupi (34′) e Motta (37′), mentre per i liguri la rete della bandiera è realizzata da Vega (33′). Pescara, invece, passa per 1-4 sul campo del Real San Giuseppe: decisivo uno scatenato Ferreira, autore di una tripletta (4′, 8′ e 27′), insieme a Scarinci (8′), mentre per i campani segna Guedes (25′).

