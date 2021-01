Calcio a 5, Serie A 2020-2021: vittorie per Genova e Mantova, cade il Petrarca contro Ostia nel 16° turno

E’ il fattore campo a dominare la scena in questo sabato dedicato alla regular season di calcio a 5 di Serie A 2020-2021. Il 16° turno che si chiuderà definitivamente con il posticipo tra San Giuseppe e Pesaro, oggi impegnato in Champions League, e il 30 marzo tra Feldi Eboli e Meta Catania, ha visto andare in scena tre sfide premianti le compagini di casa.

Partiamo dal rotondo successo per 8-5 del Todis Lido di Ostia contro il Petrarca. Gli uomini di Gianfranco Angelini hanno trovato grande continuità nella loro azione offensiva e nonostante un grande Fornari (poker di reti) tra le fila ospiti, la vittoria è arrivata con le realizzazioni di Motta, Poletto (tripletta), Esposito e Rocha (tripletta). Come detto, alla formazione allenata da Luca Giampaolo non sono bastate le grandi prestazioni del brasiliano, a cui va aggiunto il gol di Jorge Alba. Lido che quindi prova a tirarsi fuori dalla zona play-out, mentre per Petrarca c’è un quarto posto a -2 dalla Came Dosson. Successo importante per le zone basse della classifica del CDM Futsal Genova per 4-3 contro il Colormax Pescara. Le reti di Fabinho, Ortisi, Vega e Caputo hanno piegato le aspirazioni degli abruzzesi, a segno con Morgado, Coco e Paulinho. CDM sempre fanalino di coda di questo campionato con 10 punti, ma -1 dall’Aniene, mentre la Colormax è in piena zona play-out e deve guardarsi le spalle.

Infine, la terza vittoria casalinga è stata firmata dal Saviatesta Mantova, impostasi per 5-3 contro il Sandro Abate Avellino. Titon (doppietta), Hrkac, Ganzetti e Bueno hanno scritto il loro nome sul tabellino, vanificando i gol irpini di Jonas (doppietta) e di Kakà. Mantova dunque a -2 dalla zona play-off, mentre il Sandro Abate non ha approfittato del ko del Petrarca ed è rimasto in quinta posizione.

Foto: LaPresse