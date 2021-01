Dopo due stage a chiosa del 2020, la Nazionale italiana di calcio a 5 si ritroverà per i primi impegni ufficiali. La selezione del nuovo tecnico Massimiliano Bellarte non ha potuto affrontare alcun match di preparazione per via di un calendario che risente inevitabilmente dell’emergenza sanitaria.

Il CT ha convocato 19 giocatori per il raduno di Coverciano in vista delle partite di qualificazione ai prossimi Europei contro il Montenegro del 28 gennaio e contro la Finlandia del 2 febbraio. Rassegna continentale la cui fase finale è in programma tra un anno (la gara inaugurale è prevista per il 19 gennaio 2022) nei Paesi Bassi. “Mi aspetto l’entusiasmo di un nuovo inizio: dobbiamo vivere il momento e dare il via a quello che, spero, sarà un viaggio indimenticabile. Dall’inizio di questa mia nuova avventura sto cercando di portare avanti l’idea che un selezionatore non dovrebbe convocare i migliori, ma coloro che formano la squadra migliore. E la squadra deve sia rispecchiare il movimento del futsal italiano che sostenere gli obiettivi, legati non solo ai risultati, ma anche al rinnovamento”, le parole di Bellarte (fonte: divisionecalcioa5.it).

Il format delle qualificazioni prevede otto gironi, composti da quattro compagini che si affronteranno in gare di andata e ritorno. Le prime classificate di ciascun raggruppamento, insieme alle migliori sei seconde, staccherà il biglietto per gli Europei 2022. L’ultima squadra che sarà parte della fase finale (per la prima volta a sedici squadre) verrà fuori dallo spareggio tra le due peggiori seconde classificate dei gironi. L’Italia è stata inserita nel Gruppo 7 (Montenegro, Finlandia e Belgio le avversarie).

“Il livello del futsal europeo è cresciuto negli ultimi anni e adesso non esistono più partite facili. Nel nostro girone dovremo affrontare Nazionali come il Belgio, che conosco molto bene in quanto lì ho allenato per un anno e che può contare su giocatori di livello tecnico assoluto, e come la Finlandia, che con gli ultimi risultati ottenuti sta dimostrando di essere una squadra temibile, in grado di far parte dei ‘salotti buoni’ del calcio a cinque mondiale. Il Montenegro è arrivato a questa fase dagli spareggi e completa un girone sicuramente duro. Noi però dobbiamo ritrovare la serietà del gioco e i risultati saranno una conseguenza”, ha sottolineato Bellarte.

L”ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Stefano Mammarella (A&S Futsal), Raffaele Lo Conte (CDM Genova), Francesco Molitierno (Real San Giuseppe), Lorenzo Pietrangelo (Came Dosson)

Giocatori di movimento: Eduardo Alano (A&S Futsal), Murilo Ferreira (A&S Futsal), Angelo Schininà (Aniene); Simone Achilli (Olimpus Roma), Attilio Arillo (FF Napoli), Paolo Cesaroni (CMB), Matteo Esposito (Lido di Ostia), Giuliano Fortini (Italservice Pesaro), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Gabriel Motta (Lido di Ostia), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Douglas Nicolodi (Sandro Abate); Gui Gaio (A&S Futsal), Marcelo Padilha (Italservice Pesaro), Arlan Pablo Viera (Came Dosson).

IL CALENDARIO DEL GRUPPO 7 – QUALIFICAZIONE EUROPEI 2022

28 gennaio: Montenegro-Italia

28 gennaio: Belgio-Finlandia

2 febbraio: Italia-Finlandia

2 febbraio: Belgio-Montenegro

4 marzo: Montenegro-Belgio

5 marzo: Finlandia-Italia

8 marzo: Finlandia-Montenegro

9 marzo: Italia-Belgio

8 aprile: Belgio-Italia

9 aprile: Montenegro-Finlandia

13 aprile: Finlandia-Belgio

13 aprile: Italia-Montenegro

Foto: comunicato divisione calcio a 5