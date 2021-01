Cagliari-Milan oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Un Milan orfano di Theo Hernandez e Chalanoglu, ambedue risultati positivi al Covid, scende in campo oggi alle 20.45 in casa del Cagliari. I rossoneri, contro gli isolani, cercano quel successo che permetterebbe loro di ridistanziare i cugini nerazzurri, i quali li hanno acciuffati in vetta alla classifica dopo il roboante successo per 2-0 contro la Juventus.



Entrambe le squadre, peraltro, hanno giocato in Coppa Italia nel corso della settimana appena conclusa. Il Milan, martedì scorso, ha vinto ai rigori contro il Torino, mentre due giorni più tardi il Cagliari è stato estromesso dalla competizione di cui sopra per mano dell’Atalanta. Sarà, dunque, fondamentale per ambedue i sodalizi aver recuperato dalle fatiche della manifestazione a eliminazione diretta nostrana. Sarà possibile vedere questo match in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Inoltre, verrà trasmesso anche in streaming su SkyGo e NowTV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-MILAN

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nainggolan; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Diaz, Hauge; Ibrahimovic

IL PROGRAMMA DI CAGLIARI-MILAN

Orario: 20.45

Diretta TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Diretta streaming: SkyGo e NowTV

