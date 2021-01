Boxe, Ryan Garcia travolge Campbell: WBC ad interim dei leggeri, nato un nuovo fenomeno? Gemelli Alvarado, festa mondiale a metà

Il 2021 della boxe è incominciato con una bella riunione andata in scena all’American Airlines Center di Dallas (Texas, USA). C’era grande attesa per Ryan Garcia, il quale doveva dimostrare di non essere soltanto un fenomeno da social network (8 milioni di followers su Instagram). Il 22enne statunitense, da più parti ritenuto come uno dei pugili più promettenti del panorama attuale a livello globale, ha sconfitto il temibilissimo Luke Campbell per ko al settimo round e ha così conquistato il titolo mondiale ad interim dei pesi leggeri per la sigla WBC. Il ribattezzato King Ry ha confermato la propria imbattibilità (21 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui 18 per ko) e ha prontamente superato il primo vero esame della sua carriera, mandando al tappeto il Campione Olimpico di Londra 2012.

Garcia ha sfruttato al meglio la sua proverbiale velocità e ha risolto la contesa con un micidiale sinistro al corpo che ha costretto Campbell sulle ginocchia nel corso della settima ripresa. Il 33enne britannico (20 successi-4 sconfitte) non è più stato in grado di rialzarsi ed è incappato nella seconda battuta d’arresto consecutiva, dopo che il 31 agosto 2019 perse ai punti contro Vasyl Lomachenko per il Mondiale WBA, WBC, WBO dei pesi leggeri. A questo punto Ryan Garcia si candida per la sfida a Devin Haney (detentore del titolo WBC) o addirittura al match da sogno contro Teofimo Lopez (iridato per le sigle WBA, IBF, WBO). Se ne riparlerà nella seconda parte del 2021, potrebbe essere uno degli appuntamenti clou di questa stagione insieme ai tanto desiderati Anthony Joshua-Tyson Fury (Mondiale unificato dei pesi massimi) e Canelo Alvarez-Gennady Golovkin (terzo atto del grande confronto tra i pesi medi).

Nella stessa riunione sono stati messi in palio altri due titoli mondiali. Il 25enne venezuelano Roger Gutierrez ha sconfitto il nicaraguense Rene Alvarado ai punti con verdetto unanime (113-112 per tutti i giudici) e ha così conquistato la cintura WBA dei superpiuma, detenuta dal suo rivale dal 23 novembre 2019 (stasera era alla prima difesa). A fare la differenza un knockdown nell’ultimo round. Il 31enne nicaraguense Felix Alvarado ha invece difeso la sua cintura IBF dei minimosca, avendo la meglio sul sudafricano DeeJay Kriel per ko tecnico al decimo round. Il gemello di Rene aveva già steso il suo avversario (ex iridato IBF dei paglia) nella seconda e nella quarta ripresa.

Foto: Shutterstock