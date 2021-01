Lukas Hofer è stato autore di un’ottima prova sulle nevi di Oberhof (Germania), sede della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. L’altoatesino ha sfiorato il podio, giungendo quarto nella sprint maschile a 32″4 dal vincitore, ovvero il campione norvegese Johannes Boe che con questo successo ha posto la sua 50ma firma in carriera. Una gara dominata dalla Norvegia, come spesso è accaduto, con il secondo posto occupato da Tarjei Boe, fratello di Johannes, e il terzo di Sturla Holm Laegreid.

Giudicando la prova di Lukas, c’è un po’ di rammarico per il bersaglio mancato nel poligono in piedi, in una gara nella quale ogni errore ha fatto la differenza: “Peccato che si finisce sempre nel sandwich norvegese. Manca sempre qualcosina per raggiungere questo benedetto podio, ma siamo soltanto a metà stagione e avremo molte altre opportunità e tante gare. Il nostro metodo di allenamento sta funzionando bene nonostante sia stato costretto a fermarmi a inizio novembre per il Covid, fortunatamente è arrivato quando c’era ancora la possibilità di porre rimedio con la preparazione. Ho gestito bene la gara dal primo all’ultimo metro su una pista che hanno costruito apposta per i Mondiali del 2023, peccato l’errore di troppo che spesso mi capita in piedi, però c’è tempo per migliorare anche questo aspetto, non vedo l’ora di mettermi nuovamente alla prova nella pursuit di sabato“, le parole dell’azzurro (fonte: Fisi).

Foto: LaPresse