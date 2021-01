Basket, Serie A 2021: Bortolani trascina Brescia al colpo in casa della Virtus Bologna, ok Reggio Emilia

Nella serata odierna sono andati in scena i due anticipi del diciassettesimo turno della Serie A 2020-2021 di basket. Spicca il ko casalingo della Virtus Bologna contro Brescia, mentre Reggio Emilia ha vinto a domicilio contro Trento. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Sesta sconfitta interna stagionale per la Virtus Bologna, che viene battuta in volata da Brescia con il punteggio di 89-90. Dopo un primo quarto a basso punteggio, la partita comincia ad accendersi nel secondo periodo in cui la Leonessa si fa decisamente preferire, come dimostrano le otto lunghezze di margine (40-48) all’intervallo. In avvio di ripresa, però, le V Nere mettono il turbo e, grazie a un parziale di 18-4, prendono controllo del match, toccando anche la doppia cifra di vantaggio.

I lombardi sono bravi a non demordere e restano aggrappati alla partita fino alla fine, quando riescono nella stoccata decisiva grazie al canestro di David Moss a 3” dalla sirena. L’MVP del match è il classe 2000 Giordano Bortolani, autore di 23 punti (career high), ma da sottolineare anche la prova di Dusan Ristic (21 punti). Agli emiliani non bastano i 23 punti di Marco Belinelli e i 17 punti (con 8 assist) di Milos Teodosic.

Quinto ko consecutivo per Trento, che cade per 83-74 sul campo di Reggio Emilia. A fare la differenza è il terzo periodo, nel quale i padroni di casa trovano la retina con grande facilità e prendono definitivamente il volo, amministrando poi senza troppi patemi negli ultimi 10′ di gioco. Il top scorer del match è JaCorey Williams, che chiude con 20 punti a referto, mentre per i biancorossi da registrare i 16 punti di Filippo Baldi Rossi, i 14 punti di Joshua Bostic e i 13 punti (con 6 assist) di Brandon Taylor.

Unahotels Reggio Emilia-Dolomiti Energia Trento 83-74 (17-16, 20-17, 28-18, 18-23)

Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia 89-90 (16-15, 24-33, 29-15, 20-27)

Credit: Ciamillo