Continua la polemica su quarantena ed isolamento in Australia: i giocatori in quarantena hanno 5 ore d’aria al giorno per potersi allenare, ma non coloro che sono stati posti in isolamento, che non possono uscire dalle loro camere d’albergo. Così questi atleti sono costretti a fare del lavoro individuale in camera per tenersi in allenamento.

Alcuni tennisti, però, tra cui il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem, ma anche le sorelle Williams e Naomi Osaka, oltre all’azzurrino Jannik Sinner, sono in quarantena ad Adelaide: proprio il numero 1 del ranking ATP si era fatto portavoce dei disagi dei tennisti, scrivendo una lettera al direttore del torneo, Craig Tiley.

Secondo Puntodebreak.com, le richieste formulate da Djokovic erano state le seguenti:

Attrezzature per fitness e allenamento in tutte le camere.

Cibo decente, all’altezza del livello del torneo e delle esigenze di atleti d’élite.

Riduzione dei giorni di isolamento per i 47 giocatori isolati, effettuando più tamponi che confermino che sono negativi.

Autorizzazione a visitare il proprio allenatore o preparatore fisico, purché entrambi abbiano superato i test con risultato negativo.

Nel caso in cui la proposta precedente abbia il via libera, che sistemazione del giocatore e del suo allenatore sullo stesso piano dell’hotel

Spostare, per quanto possibile, quanti più giocatori possibile in case private dotate di un campo per allenarsi.

Gli organizzatori si sono impegnati a dare tutto il sostegno possibile in questa direzione. Ma appare chiaro, vista la posizione delle autorità dello stato di Victoria, che non si andrà oltre la fornitura di macchinari o attrezzi per l’allenamento all’interno delle stanze.

Le Autorità locali però hanno risposto picche. Lo stesso Djokovic era stato aspramente criticato da alcuni suoi colleghi in quanto quella di Adelaide è stata immediatamente definita la “Bolla VIP“, in quanto in quella sede i tennisti godono di privilegi che quelli a Melbourne non hanno.

L’australiano Nick Kyrgios si è scagliato contro il serbo e contro Bernard Tomic e la sua compagna su Twitter dopo i video postati dai due sui social: “Djokovic è uno strumento. Non mi dispiace Bernie, ma la sua signora ovviamente non ha prospettive, scene ridicole“.

IL TWEET DI NICK KYRGIOS

Djokovic is a tool. I don’t mind Bernie but his Mrs obviously has no perspective, ridiculous scenes 🤦🏽‍♂️ https://t.co/MMgeriH2GJ — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 18, 2021

Foto: LaPresse