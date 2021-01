Australian Open 2021, quando iniziano le qualificazioni? Date, programma, orari, calendario

Gli Australian Open 2021 prenderanno il via l’8 febbraio sul cemento di Melbourne, ma le qualificazioni andranno in scena ben prima e in una località differente. Sono le conseguenze della pandemia Covid-19. Gli ultimi posti per il tabellone principale del primo Slam della stagione (16 per genere) verranno messi in palio dal 10 al 13 gennaio in due sedi diverse: gli uomini scenderanno in campo a Doha (Qatar), mentre le donne si daranno battaglia a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Tutto questo in funzione dell’arcinota quarantena che dovranno fare i giocatori, una volta giunti in terra australiana.

Buone notizie per gli italiani. Lorenzo Musetti, Federico Gaio e Paolo Lorenzi saranno teste di serie nel sorteggio in programma il 9 gennaio: Musetti, in grandissima ascesa e grande promessa del tennis azzurro, è numero 15 mentre Gaio è 23 e il veterano Lorenzi è 32. Sul fronte femminile, invece, il vantaggio della testa di serie sorride a Sara Errani (19) ed Elisabetta Cocciaretto (20).

Cercheranno tutti di accedere al tabellone principale degli Australian Open, a cui sono già ammessi 11 azzurri: 8 uomini (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager) e 3 donne (Camila Giorgi, Martina Trevisan, Jasmine Paolini).

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN 2021

Gli Australian Open 2021 prenderanno il via l’8 febbraio sul cemento di Melbourne, ma le qualificazioni andranno in scena ben prima e in una località differente. Sono le conseguenze della pandemia Covid-19. Gli ultimi posti per il tabellone principale del primo Slam della stagione (16 per genere) verranno messi in palio dal 10 al 13 gennaio in due sedi diverse: gli uomini scenderanno in campo a Doha (Qatar), mentre le donne si daranno battaglia a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Tutto questo in funzione dell’arcinota quarantena che dovranno fare i giocatori, una volta giunti in terra australiana.

10-13 gennaio – Orari da definire nelle sedi di Doha e di Dubai.

Foto: Lapresse