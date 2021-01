Australian Open 2021, primo Slam interamente senza giudice di linea a Melbourne

L’Australian Open e il Covid-19 dovranno in qualche modo convivere, nel senso che il primo Slam del 2021 non potrà far altro che presentarsi in una versione anti-Coronavirus in tutti i sensi. Del resto, la decisione di posticipare l’inizio del torneo dall’8 al 21 febbraio e la quarantena obbligata di due settimane, non appena i tennisti saranno in territorio australiano, sono conseguenza proprio del famigerato virus.

Legato a questo aspetto anche il fatto che l’Open a Melbourne sarà il primo Major della storia ad avere l’occhio di falco LIVE su tutti i campi della competizione e per tutta la durata del torneo. Questo espediente è giustificato dalla necessità di ridurre il più possibile le persone che andranno in Australia.

Una misura che però non è una novità assoluta, ricordando il suo utilizzo nel 2020 in tornei importanti come le ATP Finals, facendo il suo debutto negli US Open, ma in quello Slam i giudici di linea erano presenti nei campi principali. Riavvolgendo il nastro, si ricorda la squalifica del n.1 del mondo Novak Djokovic, reo di aver colpito uno dei giudici di linea. Occhio di falco LIVE che riguarderà anche l’ATP Cup, i due ATP 250 e i due WTA 500 in terra australiana.

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com