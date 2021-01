Australian Open 2021, le tante assenze possono far sperare in Jannik Sinner testa di serie

Il conto alla rovescia verso gli Australian Open 2021 prosegue. Di fatto, oggi, sono terminate le qualificazioni che in maniera del tutto inconsueta si sono disputate a Dubai per il tabellone femminile e a Doha per gli uomini, visto il contesto pandemico. Dall’8 al 21 febbraio ci si giocherà il primo Slam del 2021 e l’Italia ha una situazione relativa alle teste di serie che può far sorridere.

Presto atto che Matteo Berrettini e Fabio Fognini, considerata la loro classifica, faranno sicuramente parte dei top-32, Lorenzo Sonego si aggregherà al club. Come? I forfait dell’asso svizzero Roger Federer, dell’americano John Isner e del cileno Christian Garin daranno la possibilità al torinese di godere di questo status. Una situazione praticamente certa sulla base di quanto accaduto nei due tornei di Antalya (Turchia) e di Delray Beach (Stati Uniti), con il solo polacco Hubert Hurkacz che ora come ora è n.32 virtuale nella classifica ATP, mentre Sonego è 34. Considerando però le tre defezioni citate, Hurkacz sarebbe testa di serie n.29, mentre il piemontese n.31.

In questa specie di domino, dettato dalle assenze, potrebbe sorridere anche Jannik Sinner. L’altoatesino, attualmente n.36 del mondo, per questo ragionamento sarebbe fuori di un solo posto dal roster dei top-32 nel Major. Nel caso in cui un altro nome dovesse rinunciare, sarebbe di nuovo un italiano ad approfittarne. Se questa situazione dovesse verificarsi, sarebbe la prima volta di quattro tennisti del Bel Paese teste di serie in uno Slam. L’unica circostanza nella quale sono stati tre risale al Roland Garros 2019 (Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Matteo Berrettini).

Foto: LaPresse