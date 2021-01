ATP Delray Beach 2021: la entry list e chi parteciperà. Gianluca Mager in tabellone

Mancano poche ore alla chiusura delle entry list dei primi tornei del 2021 per quanto concerne i circuiti ATP e WTA di tennis: con gli Australian Open slittati a febbraio, in questa settimana si terranno anche le qualificazioni del primo Slam stagionale, che si giocheranno dal 10 al 13 gennaio (uomini a Doha, donne a Dubai). Nel corso di questa settimana, però, scatteranno anche i primi tornei del 2021: per gli uomini due tornei dal 7 al 13 gennaio di categoria 250 a Delray Beach ed Antalya, per le donne un torneo dal 6 al 13 gennaio di categoria 500 ad Abu Dhabi. Poi i tennisti si sposteranno in Australia, per rispettare il periodo di quarantena.

Proprio a Delray Beach ci sarà un azzurro in gara: si tratta di Gianluca Mager, numero 100 al mondo al momento del cut off, che quindi sin da subito ha avuto il diritto di prendere parte al tabellone principale. Inizialmente facevano parte dell’elenco degli alternates per quanto concerne le qualificazioni altri due azzurri, ovvero Giulio Zeppieri (324) ed Alessandro Bega (349), che però successivamente si sono cancellati dall’elenco. Si tratta di un vero peccato, perché le tante rinunce avrebbero permesso loro di prendere parte al tabellone cadetto.

Sul cemento della Florida la testa di serie numero 1 sarà il canadese Milos Raonic, mentre alle sue spalle ecco il cileno Christian Garin, lo statunitense John Isner ed il polacco Hubert Hurkacz, che approfitta della rinuncia del britannico Daniel Evans per accaparrarsi il numero 4 del seeding, ultima casella utile per avere un bye al primo turno. A completare la schiera degli otto favoriti del tabellone principale saranno il francese Adrian Mannarino e gli statunitensi Reilly Opelka, Sam Querrey e Tommy Paul.

GLI ISCRITTI A DELRAY BEACH (TABELLONE PRINCIPALE, QUALIFICAZIONI E DOPPIO)*

* = situazione al 4 gennaio alle ore 08.00

TABELLONE PRINCIPALE

Raonic, Milos (CAN)

Garin, Cristian (CHI)

Isner, John (USA)

Hurkacz, Hubert (POL)

Mannarino, Adrian (FRA)

Opelka, Reilly (USA)

Querrey, Sam (USA)

Paul, Tommy (USA)

Tiafoe, Frances (USA)

Andujar, Pablo (ESP)

Pospisil, Vasek (CAN)

Norrie, Cameron (GBR)

Monteiro, Thiago (BRA)

Kwon, Soonwoo (KOR)

Mager, Gianluca (ITA)

Martin, Andrej (SVK)

Sousa, Pedro (POR)

Galan, Daniel Elahi (COL)

Korda, Sebastian (USA)

Karlovic, Ivo (CRO)

McDonald, Mackenzie (USA)

Wild Card

Christopher Eubanks (USA)

Jerzy Janowicz (POL)

QUALIFICAZIONI

Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

Nam, Ji Sung (KOR)

Bellucci, Thomaz (BRA)

Galovic, Viktor (CRO)

Oliveira, Goncalo (POR)

Sakamoto, Pedro (BRA)

Quiroz, Roberto (ECU)

Aragone, JC (USA)

Ritschard, Alexander (USA)

Haerteis, Johannes (GER)

King, Kevin (USA)

Young, Donald (USA)

Harrison, Christian (USA) PR

Kozlov, Stefan (USA)

DOPPIO

Hurkacz, Hubert (POL) / Isner, John (USA)

Arevalo, Marcelo (ESA) / Rojer, Jean-Julien (NED)

Daniell, Marcus (NZL) / Oswald, Philipp (AUT)

Demoliner, Marcelo (BRA) / Gonzalez, Santiago (MEX)

Krajicek, Austin (USA) / Querrey, Sam (USA)

Garin, Cristian (CHI) / Goransson, Andre (SWE)

Bambridge, Luke (GBR) / Inglot, Dominic (GBR)

Norrie, Cameron (GBR) / O’Mara, Jonny (GBR)

Molteni, Andres (ARG) / Nys, Hugo (MON)

Monroe, Nicholas (USA) / Tiafoe, Frances (USA)

Huey, Treat (PHI) / Raonic, Milos (CAN)

Behar, Ariel (URU) / Escobar, Gonzalo (ECU)

McDonald, Mackenzie (USA) / Paul, Tommy (USA)

Marach, Oliver (AUT) / Martinez, Luis David (VEN)

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events