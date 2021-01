Cresce l’attesa per l’inizio della America’s Cup 2021. Venerdì 15 gennaio scatterà la Prada Cup, la competizione che designerà chi potrà sfidare Team New Zealand per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo. Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic si fronteggeranno tra gennaio e febbraio per decretare chi avrà il diritto di contendere la vecchia brocca ai detentori del titolo. Ormai è tutto pronta nella baia di Auckland, nel frattempo arriva un’importante novità da parte del direttore di gara in Nuova Zelanda.

Iain Murray ha infatti stabilito che non potranno esserci ospiti a bordo delle varie imbarcazioni durante le regate. Nel recente passato, infatti, era concesso ai vari competitor di poter fare salire in barca una persona che non avesse nulla a che fare con l’equipaggio: si trattava di guest stars ben paganti che volevano godersi un’esperienza sportiva unica nel suo genere e che non interagivano con gli atleti. Nel protocollo della 36ma edizione questa possibilità era soggetta al volere del direttore di gara, il quale oggi ha comunicato che questa pratica non sarà possibile sia in Prada Cup che in America’s Cup. I motivi sono strettamente di sicurezza. Non soltanto per quanto concerne il rischio di contagio da Covid-19, ma anche perché il posto sullo scafo è ridotto (lo avrebbero messo magari a poppa o nelle scanalature laterali?). Sugli AC75, missili capaci di volare sull’acqua a oltre 50 nodi (quasi 100 km/h), non è di certo il massimo della sicurezza avere persone poco avvezze al mondo nautico.

Da quante persone è formato un equipaggio della America’s Cup? Da 11 persone, per un peso massimo di 990 kg (sistemi di sicurezza inclusi). La barca nel suo complesso pesa invece 6,5 tonnellate (circa 6500 kg). Il conto alla rovescia è partito, tra nove giornate finalmente si incomincerà a regatare e ne vedremo davvero delle belle.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa