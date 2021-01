Mancano ormai meno di 48 ore al via della prima giornata ufficiale di gara della Prada Cup, torneo di selezione tra i Challenger per stabilire l’avversario di Emirates Team New Zealand nelle Finali della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Si parte venerdì 15 gennaio con le prime regate di Round Robin tra Luna Rossa, Patriot e Britannia, mentre il Match di America’s Cup comincerà a partire dal 6 marzo sempre sulle acque del golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda.

Tutte le regate della Prada Cup e delle Finali di America’s Cup 2021 saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport (canale 205), mentre la diretta streaming integrale dell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del cammino di Luna Rossa nella 36ma Coppa America. Di seguito il calendario completo della Coppa America 2021 di vela, a partire dalla Prada Cup.

CALENDARIO PRADA CUP 2021

VENERDÌ 15 GENNAIO:

03.00 American Magic vs Ineos Uk

A seguire Ineos Uk vs Luna Rossa

SABATO 16 GENNAIO:

03.00 Luna Rossa vs American Magic

A seguire Ineos Uk vs American Magic

DOMENICA 17 GENNAIO:

03.00 Luna Rossa vs Ineos Uk

A seguire American Magic vs Luna Rossa

VENERDÌ 22 GENNAIO:

03.00 Ineos Uk vs American Magic

A seguire Luna Rossa vs Ineos Uk

SABATO 23 GENNAIO:

03.00 American Magic vs Luna Rossa

A seguire American Magic vs Ineos Uk

DOMENICA 24 GENNAIO:

03.00 Ineos Uk vs Luna Rossa

A seguire Luna Rossa vs American Magic

29 GENNAIO – 2 FEBBRAIO:

Semifinale Prada Cup

13-22 FEBBRAIO:

Finale Prada Cup

CALENDARIO AMERICA’S CUP 2021

Race 1 e Race 2: 6 marzo

Race 3 e Race 4: 7 marzo

Giornata dedicata a eventuali recuperi: 9 marzo

Race 5 e Race 6: 10 marzo

Race 7 e Race 8: 12 marzo

Race 9 e Race 10: 13 marzo

Race 11 e Race 12: 14 marzo

Race 13: 15 marzo

Giornate dedicate a eventuali recuperi: 16, 17, 18, 19, 20 e 21 marzo

Foto: Press Luna Rossa