Ad Auckland è già tempo di vigilia per i tre team impegnati nella Prada Cup 2021, torneo di selezione tra gli sfidanti con in palio un posto nelle Finali dell’America’s Cup 2021 contro i padroni di casa e campioni in carica di Emirates Team New Zealand. A partire da domani, venerdì 15 gennaio (dalle ore 3 nella notte italiana), il golfo di Hauraki sarà teatro delle attesissime regate tra i Challenger Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic ed Ineos Team UK. Si gareggia sugli AC75, monoscafi foiling con una lunghezza pari a 23 metri circa (75 piedi) capaci di raggiungere velocità davvero straordinarie.

Sulla barca saranno presenti 11 persone, per un massimo di 990 chilogrammi complessivi considerando anche i sistemi di sicurezza per ogni atleta. Sul lato destro della barca figurano cinque uomini, sul lato sinistro ne sono presenti sei. Per quanto riguarda Luna Rossa ci sono due timonieri, i quali avranno anche il ruolo di controllore di volo (sui foil), mentre le altre formazioni optano per un solo timoniere insieme ad un tattico. Fondamentale anche il ruolo del trimmer randa, che controllerà la vela più importante e sarà l’unico elemento dell’equipaggio che cambierà il lato durante la regata a seconda della tratta.

Fari puntati anche sul lavoro svolto dagli otto grinder, potenzialmente decisivo nel corso dei Match Race di questa 36ma Coppa America. Chi sono? Gli uomini che azionano i grinder, ovvero i verricelli: sono composti da una torretta a cui si applicano due manovelle laterali, il cui moto viene trasmesso alla campana del verricello tramite alcuni ingranaggi e cinghie di trasmissione. I grinder sono ingegneri di macchina a tutti gli effetti con moltissimi compiti: regolano l’albero, l’accumulatore di energia e la scotta del fiocco, mentre “una volta giravano le manovelle o poco più”, come ha dichiarato recentemente alla Gazzetta dello Sport Max Sirena, skipper di Luna Rossa.

Foto: Press Luna Rossa