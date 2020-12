Volley, svelate le città degli Europei 2021. Polonia grande protagonista, a Katowice le fasi finali

Sono state svelate le sedi degli Europei 2021 di volley maschile, le cui date precise di svolgimento devono ancora essere comunicate (si parla comunque di post-Olimpiadi, dunque tra la seconda metà di agosto e il mese di settembre del prossimo anno). La Polonia sarà grandissima protagonista: a Katowice si disputeranno le due semifinali e le finali, a Danzica andranno in scena quattro ottavi di finale e due quarti di finale, a Cracovia spazio a tutte le partite di uno dei quattro gironi. Ostrava (Repubblica Ceca) ospiterà gli incontri di un girone, quattro ottavi di finale e due quarti di finale. A Tallinn (Estonia) e Tampere (Finlandia) andranno invece in scena le partite degli altri due incontri preliminari.

Questa kermesse, che metterà in palio due pass per i Mondiali 2022 (ma va precisato che Polonia e Russia sono già qualificate in quanto rispettivamente detentrice del trofeo e Paese organizzatore), vedrà al via 24 Nazionali suddivise in quattro gironi da sei formazioni ciascuno. Le prime quattro compagini di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. La maggior parte delle Nazionali non ha giocato incontri ufficiali nel 2020 a causa della pandemia e ritornerà in scena soltanto a maggio 2021, dopo quasi due anni di assenza. L’Italia cercherà di battagliare contro le favorite Polonia, Russia e Serbia (detentrice del titolo).

Foto: FIVB