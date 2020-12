Volley, Milano vola in semifinale di Challenge Cup. Travolta la Dinamo Bucarest

Milano ha liquidato la Dinamo Bucarest con un sonoro 3-0 (25-18; 25-22; 25-19) e si è così qualificata alle semifinali della Challenge Cup 2020-2021 di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini, quarta forza della nostra SuperLega, partivano con tutti i favori del pronostico contro i modesti rumeni e hanno sbrigato la pratica in 71 minuti di gioco tra le mura amiche dell’Allianz Cloud.

I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno così staccato il biglietto per il prossimo turno, dove incroceranno una tra Halkbank Ankara, Sporting Lisbona, Sollentuna e Cannes (sulla carta i turchi sono favoriti nella bolla che andrà in scena settimana prossima). Pregevole prestazione da parte dello schiacciatore Stephen Maar (18 punti) affiancato di banda prima da Tine Urnaut (7) e poi da Leandro Mosca (3), 8 centri a testa per Luka Basic e Jan Kozamernik, 6 sigilli per il centrale Matteo Piano, Riccardo Sbertoli in cabina di regia. Dall’altra parte della rete il migliore è stato Gabriel Cherbeleata (11).

Foto LM-LPS/Luigi Mariani