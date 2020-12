Volley, i migliori italiani della 16. giornata di Superlega. Vettori tiene a galla Modena, Michieletto sempre più protagonista

LUCA VETTORI: Non una gara all’insegna della continuità ma se Modena riesce ad allungare il match con Trento, sfiorando la conquista del tie break lo deve anche a lui, ai suoi 15 punti con il 48% in attacco e un muro.

DANIELE MAZZONE: Non sono grandi numeri i suoi, soltanto 6 punti ma il 63% in attacco depone comunque a suo favore in una partita dove Christenson ha centellinato le alzate ai centrali e ha anche un ace all’attivo.

SIMONE GIANNELLI: Non è ancora il Giannelli straripante dei giorni migliori ma del resto il lungo stop è sempre da mettere sulla bilancia. Pur fra qualche errore non fa lui, gestisce alla grande i suoi attaccanti nelle fasi decisive del set e conferma di essere in grande crescita di condizione.

ALESSANDRO MICHIELETTO: 47 è il numero magico del giovane schiacciatore trentino che sfodera un’altra prestazione di spessore contro un avversario di alto livello. 47% in attacco, 47% in ricezione, 13 punti con 3 ace consecutivi che illudono Trento di poter vincere facilmente il secondo set. Cresce bene il ragazzo.

SALVATORE ROSSINI: Nella sfida più attesa, quella sul campo che lo ha visto protagonista per diverse stagioni, sfodera una super prestazione chiudendo con il 71% di positività in ricezione e con qualche difesa di grande importanza.

DRAGAN TRAVICA: Non è certo la sfida più difficile, quella di Cisterna, però non era semplice dopo la seconda sconfitta consecutiva contro Perugia, riprendere in mano la squadra. Lui la fa girare al meglio e regala una serata di tranquillità ai suoi tifosi.

ORESTE CAVUTO: Non sono certo numeri impressionanti, i suoi: 5 punti, 33% in attacco ma nel mezzo disastro di Cisterna il 50% in ricezione e l’ace del giovane schiacciatore è una piccola base per provare a ripartire in vista della volata finale per la quale è necessario un cambio di passo deciso.

LUCA SPIRITO: Una bella prestazione contro la rivelazione Vibo Valentia, che contribuisce a demolire con belle giocate, fra cui anche i tre muri e i 4 punti conquistati personalmente.

Foto LM-LPS/Roberto Tommasini