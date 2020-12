VIDEO Paolo Rossi: addio a Pablito, capocannoniere ai Mondiali 1982

Nel cuore della notte appena trascorsa un’altra brutta notizia ha scosso il mondo del calcio. A soli 64 anni, un campione che ha scritto la storia dell’Italia ci ha lasciato. Si tratta di Paolo Rossi, eroe dei Mondiali del 1982 tra le fila della squadra azzurra che seppe laurearsi campione. Fu capocannoniere del torneo e poi vinse il Pallone d’Oro al termine di quella stagione.

Foto: LaPresse