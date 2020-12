VIDEO Milan-Parma 2-2, Highlights, gol e sintesi: Theo Hernandez salva il Diavolo a San Siro

Finisce 2-2 a San Siro tra Milan e Parma l’incontro valido per l’undicesimo turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. La formazione di Stefano Pioli deve rimontare a un doppio svantaggio, frutto dei gol di Hernani e di Kurtic. E’ Theo Hernandez a evitare il ko interno alla formazione meneghina con due gol al 58′ e in pieno recupero. Un match nel quale il Milan ha fallito tante occasioni per realizzare. Con questo risultato, il Milan si mantiene comunque in vetta al campionato con 3 lunghezze di vantaggio sull’Inter e 4 sul Napoli e sulla Juventus. Di seguito gli highlights:

GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-PARMA 2-2

MILAN-PARMA 0-1: IL GOL DI HERNANI

MILAN-PARMA 0-2: IL RADDOPPIO

MILAN-PARMA 1-2: IL GOL DI THEO HERNANDEZ

Foto: LaPresse