I Campionati Invernali 2020 di nuoto sono andati in archivio ed è stata senza se e senza ma Benedetta Pilato il personaggio di questa rassegna nazionale. I successi nei 50 e 100 rana, con annessi record italiani e pass olimpico nelle due vasche, hanno impreziosito una competizione inevitabilmente condizionata dal contesto pandemico e dalla tante assenze.

Ciò detto, Martina Carraro, rivale numero uno di Benny nelle distanze citate, si è voluta prendere una rivincita nell’ultimo giorno di gare in una specialità che non è propriamente nelle sue caratteristiche, ma che ultimamente le viene bene, ovvero i 200 rana. La 27enne ligure ha trovato nella distanza più lunga nuovo vigore, aggiudicandosi la prova in 2’25″74, a sette centesimi dal suo personale siglato nel Trofeo Settecolli d’agosto. A completare il podio Francesca Fangio (2’26″47) e Lisa Angiolini (2’26″93). Giusto precisare che crono-limite per Tokyo era di 2’22″5.

“Esco soddisfatta da questi campionati. Ci sono stati dei secondi posti, ma con tempi buoni per il periodo e questi 200 mi regalano sempre qualcosa. Certo Benedetta (Pilato ndr.) ha fatto dei grandi tempi, ma sul 100 rana il mio obiettivo è nuotare 1’05” per cui lavorerò per questo a marzo“, le parole fiere della ligure ai microfoni di OA Sport.

VIDEO INTERVISTA MARTINA CARRARO

Foto: LaPresse