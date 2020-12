Ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto a Riccione che va in archivio. Nei 50 stile libero femminili sono stati territorio di conquista di Silvia Di Pietro che però col suo 25″22 è rimasta piuttosto distante dal limite olimpico di 24″3. La primatista italiana (24″84) ha toccato la piastra con un centesimo di vantaggio rispetto alla sorprendente Costanza Cocconcelli in 25″23 (personale, visto il precedente di 25″25). Sul podio a pari merito anche Federica Pellegrini e Chiara Tarantino in 25″47, con quest’ultima che stabilito il suo nuovo personal best. Per Pellegrini una chiosa sulla distanza più corta, sperando di poter gareggiare di più nel 2021, preparando a dovere i Giochi.

“Spero in un 2021 normale sotto il profilo dell’allenamento per questo 2020 è ingiudicabile per i problemi avuti. Merito un 9 per il coraggio, visto che era logico che non fossi in super forma ma era doveroso tornare a gareggiare“, le parole ai microfoni di OA Sport della veneta.

VIDEO INTERVISTA FEDERICA PELLEGRINI

Foto: LaPresse