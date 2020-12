Max Verstappen centra la pole position davvero sotto la bandiera a scacchi delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. L’olandese è stato in grado di sfruttare al meglio la sua Red Bull per la terza partenza al palo della sua carriera. Un risultato che Sky Sport legge in questa maniera: una pole position che fa felice tutti. Andiamo a scoprire il perchè…

VIDEO: LA POLE DI VERSTAPPEN FA FELICE TUTTI





Loading...

Loading...

Foto: Lapresse