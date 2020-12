VIDEO F1, GP Abu Dhabi 2020: le emozioni delle qualifiche. Un finale da urlo

Max Verstappen conquista la prima pole-position del 2020 nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1. L’olandese di casa Red Bull è stato protagonista di un giro pazzesco che gli ha permesso di beffare negli per pochissimi millesimi le due Mercedes.

Il tecnico circuito di Yas Marina ci ha regalato una Q3 incerta fino all’ultimo passaggio. Il finnico Vallteri Bottas ed il britannico Lewis Hamilton, rispettivamente secondo e terzo sulla griglia di partenza di domani, hanno cercato in tutti i modi di beffare Verstappen, una missione non riuscita. I primi tre della classifica hanno terminato la Q3 in un fazzoletto di 86 millesimi, un gap cortissimo alla vigilia dell’ultima fatica dell’anno.

Foto: LaPresse