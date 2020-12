VIDEO Ciclismo: una moto sorpassa Sergio Higuita in allenamento. “Sembra di sentire la morte che ti arriva dietro”

Il pericolo è sempre dietro l’angolo, anche e soprattutto in allenamento. I ciclisti si stanno preparando alla nuova stagione che inizierà nel 2021 ed è arrivato un video dalla Colombia piuttosto pauroso, con Sergio Higuita che viene sorpassato da una moto davvero a pochissimi centimetri di distanza. Il commento del colombiano è chiaro: “Chiediamo solo un po’ di spazio e di prudenza durante i sorpassi, 1,5 mt di distanza. Quando ti superano così sembra sentire la morte arrivare da dietro”.

Il video dell’accaduto:

Solo pedimos un poquito de espacio y prudencia 1.tmt al aldelantar

Uno siente que viene la muerte detrás cuando lo pasan a uno así 😅 pic.twitter.com/szxBMCWoGK — Sergio Andres Higuit (@HiguitSergio) November 29, 2020

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: James Opiyo / Shutterstock.com