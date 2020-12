Ciclocross, Coppa del Mondo 2020-2021: Wout Van Aert potrebbe prendere parte alla prova di Namur

Secondo quanto riporta Cyclismactu, Wout Van Aert starebbe prendendo in considerazione l’idea di partecipare, il 20 di dicembre, alla prova di Coppa del Mondo 2020-2021 di ciclocross che si terrà a Namur. Il fuoriclasse belga ha fatto il suo esordio nella disciplina che si snoda tra prati, fango e sabbia durante lo scorso weekend, nel corso del quale è giunto terzo sia all’Urban Cross di Kortrijk, seconda tappa stagionale di X2O Badkamers Trofee, sia nella frazione inaugurale della già citata Coppa del Mondo che si è svolta a Tabor, in Repubblica Ceca.

Nei programmi iniziali di Van Aert era prevista la partecipazione alla prova di Boom di Superprestige che si terrà questa domenica e, in seguito, due settimane di stacco per, poi, riattaccare il numero alla schiena nella gara casalinga di Herentals. Tuttavia, la possibilità di lottare per la classifica generale di Coppa del Mondo, la quale si comporrà di appena cinque tappe e si concluderà una settimana prima del Mondiale, sta tentando Wout. Il fiammingo, infatti, aveva già in programma la partecipazione alle altre gare rimaste della challenge e presentarsi anche a Namur non gli stravolgerà certo la stagione.

Peraltro, proprio a Namur, potrebbe esserci il primo scontro stagionale con Mathieu van der Poel. Il campione del Mondo in carica, infatti, tornerà alle gare tra dodici giorni, ad Anversa, e, successivamente, sarà al via proprio a Namur, su un tracciato in cui, in passato, è stato protagonista di grandi duelli con lo stesso Van Aert e con l’ex campione del Belgio Toon Aerts.

luca.saugo@oasport.it

Foto: Lapresse