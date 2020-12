VIDEO Anna Shcherbakova trionfa per la terza volta ai Campionati Nazionali Russi. Riviamo la (commovente) performance

Standing ovation e tante lacrime per Anna Shcherbakova. La stella del pattinaggio artistico mondiale ha vinto per la terza volta consecutiva i Campionati Nazionali Russi di pattinaggio di figura, rassegna andata in scena questa settimana alla Traktor Arena di Chelyabinsk. Una vittoria dal sapore particolare non solo per il livello stellare delle dirette avversarie, ma per le circostanze in cui è avvenuta: la fuoriclasse ha infatti saltato diverse settimane di allenamento dopo aver contratto una brutta polmonite.

Grazie a una prestazione eccellente, impreziosita da due quadrupli, rispettivamente lutz e flip, ben equilibrata con un’interpretazione matura e morbidissima, Shcherbakova ha mandato in visibilio il pubblico presente facendo commuovere non solo gli spettatori ma anche i membri del suo team Daniil Gleikhengauz e la main coach Eteri Tutberidze.

Riviviamo la performance dell’atleta, interpretata sulle musiche de “Morning Passages“, “Big plans” e “Beethoven’s Five Secrets“.

IL VIDEO DEL PROGRAMMA LIBERO DI ANNA SHCHERBAKOVA

Foto: LaPresse