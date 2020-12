Vettori-Hermansson, MMA: orario, tv, streaming, su che canale vederlo

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 dicembre, Marvin Vettori salirà sull’ottagono di Las Vegas e affronterà il fenomenale svedese Jack Hermansson. Si tratta di un evento storico: per la prima volta un fighter italiano combatterà in un main event della UFC, la sigla di riferimento per la MMA (arti marziali miste). Il ribattezzato “The italian dream” ha accettato la sfida del fortissimo scandinavo, al quarto posto nel ranking mondiale dei pesi medi. Il nostro portacolori cercherà l’impresa contro una vera e propria icona di questo sport, ma ha tutti i mezzi per ben figurare: ha vinto gli ultimi tre incontri disputati in UFC (due nel 2019, l’ultimo il 13 giugno 2020 contro lo statunitense Karl Roberson per sottomissione).

Il trentino è attualmente 13mo in classifica e desideroso di mettersi in luce contro il 32enne. Hermansson avrebbe dovuto combattere contro Kevin Hollan, il quale è però stato fermato dal Covid-19. . Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Marvin Vettori-Hermansson, main event della UFC Fight Night di Las Vegas. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.

MARVIN VETTORI-JACK HERMANSSON: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 6 DICEMBRE:

04.00 Marvin Vettori vs Jack Hermansson

MARVIN VETTORI-JACK HERMANSSON: COME VEDERE L’INCONTRO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

