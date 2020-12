Marvin Vettori e il grande sogno MMA: sfida a Hermansson nel main event UFC, una chance da urlo per l’italiano

Marvin Vettori avrà una grandissima chance nella notte italiana tra sabato 5 e domenica 6 dicembre. Il fighter italiano salirà sull’ottagono di Las Vegas per fronteggiare il fenomenale svedese Jack Hermansson in quello che sarà il main event della UFC Fight Night, evento organizzato dalla sigla di riferimento mondiale della MMA (arti marziali miste). Si preannuncia una contesa estremamente avvincente e appassionante tra i due pesi medi. Il ribattezzato “The Italian Dream” è stato il più giovane italiano a debuttare in UFC, il quarto lottatore del Bel Paese a rendersi protagonista nella lega statunitense dopo Alessio Sakara, Ivan Serati e Alessio Di Chirico. Il 27enne è un lottatore completo, capace di dire la sua sia nel combattimento a terra che in quello in piedi, può vantare un ampio bagaglio di tecniche di sottomissione e ha degli eccellenti strumenti di jiu jitsu.

Il trentino nativo di Mezzocorona vanta un record di 15 vittorie, 4 sconfitte e 1 pareggio in carriera. Ha debuttato da professionista il 21 luglio 2012 perdendo contro Alessandro Grandis a Monza, mentre il suo esordio in UFC avvenne il 20 agosto 2016, nella magica notte del secondo confronto tra l’icona McGregor e Diaz. L’italiano sconfisse il brasiliano Alberto Uda per sottomissione e da quel momento si è sempre distinto oltreoceano: 5 successi, 2 sconfitte (entrambe ai punti, una con verdetto non unanime) e 1 pareggio. Negli ultimi tre combattimenti si è scatenato: nel 2019 ha liquidato il brasiliano Cezar Ferreira e lo statunitense Andrew Sanchez per decisione unanime, lo scorso 13 giugno ha poi sottomesso lo statunitense Karl Roberson nel primo round.

Marvin Vettori se la dovrà vedere contro un avversario durissimo: il 32enne Hermansson è infatti quarto nel ranking di categoria (l’azzurro è 13mo nella classifica), è un eccezionale interprete della lotta a terra e ha scelto il nostro portacolori con soltanto una settimana di preavviso, visto che il suo avversario originario (Kevin Hollan) è stato fermato dal Covid-19. Lo scandinavo vanta un record di 21 vittorie e 5 sconfitte: lo scorso 19 luglio trionfò per sottomissione contro Kelvin Gastelum, ma il 28 settembre 2019 perse per tko contro Jared Cannonier. Il suo esordio in UFC risale a 2016, da quel momento ha infilato 8 successi e 3 sconfitte (tutte prima del limite). In passato è stato Campione CWFC e WFS dei pesi medi. Vettori cercherà di firmare un’impresa, in modo da proseguire la propria scalata e avere la possibilità di provare a combattere per il titolo iridato.

