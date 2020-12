Vela, rinviata al 2021 la 76ma edizione della Sydney-Hobart. Gara annullata per la prima volta in 76 anni

Brutta notizia dal mondo della vela, che quest’anno dovrà fare a meno della tradizionale regata offshore del Boxing Day, la Sydney-Hobart. Gli organizzatori della manifestazione hanno deciso infatti di annullare l’evento, posticipando al 2021 lo svolgimento della 76ma edizione a causa delle ultime misure restrittive imposte dal premier della Tasmania, Peter Gutwein. Le ultime restrizioni costringerebbero tutti i concorrenti, le famiglie, la direzione della gara ed il personale ad affrontare una quarantena di due settimane all’arrivo in Tasmania da Sydney.

“Siamo amaramente delusi di annullare la regata quest’anno, soprattutto considerando i piani e i preparativi che avevamo messo in atto per avere una gara Covid Safe. Eravamo molto ben preparati per fare la regata e siamo a soli sei giorni dall’inizio. Questa è la prima volta in 76 anni che la gara non verrà condotta“, ha detto il Commodoro CYCA (Cruising Yacht Club of Australia) Noel Cornish. Un rinvio a breve termine è stato valutato in un primo momento, per poi essere definitivamente scartato per problemi logistici legati alla pianificazione dell’evento e alla preparazione degli equipaggi.

“A nome del CYCA, vorrei esprimere la mia gratitudine ai nostri concorrenti, ai soci, volontari, il Royal Yacht Club della Tasmania, i governi del NSW e della Tasmania e altre parti interessate per gli stretti rapporti di lavoro che abbiamo sviluppato durante l’anno per rendere possibile la regata. Un ringraziamento speciale al nostro partner Rolex per il supporto alla gara e al nostro Club. Questa gara ha una storia lunga e orgogliosa e non vediamo l’ora di continuare questa tradizione il prossimo anno“, si legge nel comunicato ufficiale della competizione.

Foto: Alvov / Shutterstock.com