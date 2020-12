Una squadra italiana nel World Tour? La “Fondazione dei Campioni del Mondo” per rilanciare il ciclismo azzurro

L’ultima squadra italiana ad avere avuto una licenza World Tour è stata la Lampre nel 2016. Tra poche settimane inizierà dunque la quinta stagione senza una compagine del Bel Paese iscritta al circuito maggiore del ciclismo: tantissimi direttori tecnici, allenatori, ciclisti, manager hanno il passaporto tricolore e si mettono in luce in tutte le competizioni, ma purtroppo non c’è una formazione nostrana tra quelle che hanno diritto e dovere di partecipare alle corse più importanti del panorama internazionale. Un’assenza pesante che sta indubbiamente provocando delle conseguenze all’intero movimento (basta guardare i risultati e la presenza di corridori italiani ai massimi livelli).

Ci sarebbe però un progetto per riportare la nostra bandiera nel World Tour e a rivelarlo è stato Beppe Conti durante Radiocorsa, trasmissione andata in onda questa sera su RaiSport. Una vera e propria bomba. Gli italiani capaci di laurearsi Campioni del Mondo avrebbe pensato di istituire una cordata, denominata “Fondazione dei Campioni del Mondo”, che, col supporto del futuro Presidente Federale (a febbraio ci saranno le elezioni) proverà a istituire una squadra italiana e a riportarla nel World Tour. In ballo ci saranno sponsor italiani, che hanno già legato il loro nome al ciclismo e che sono grandi appassionati delle due ruote. L’obiettivo sarebbe quello di trovare nuovi talenti, magari andando anche nelle scuole (come sta facendo la Slovenia).

Quali sarebbero questi ex ciclisti desiderosi di rilanciare il movimento italiano? Si è parlato di Beppe Saronni in prima persona (iridato nel 1982), ma anche di Moreno Argentin (1986) e Mario Cipollini (2002), senza dimenticarsi di Paolo Bettini (2006-2007) e Alessandro Ballan (2008). Da capire anche se Francesco Moser (1977), Gianni Bugno (1991-1992) e Maurizio Fondriest (1988) faranno parte del progetto.

Nella stessa trasmissione è arrivato anche il commento del CT Davide Cassani in merito all’indiscreto di Beppe Conti: “Mi auguro che riescano nell’intento perché serve una squadra World Tour in Italia. Tutti noi possiamo fare per qualcosa per il ciclismo: tutte le persone che hanno il ciclismo nel cuore possono fare qualcosa. Se tutti quanti noi, con la passione che abbiamo, riusciamo a fare qualcosa allora è un bene per tutto il ciclismo italiano“.

Foto: Valerio Origo