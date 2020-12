Tournée 4 Trampolini oggi: orario gara Oberstdorf, tv, programma, streaming

Appuntamento fissato quest’oggi a partire dalle ore 16.30 ad Oberstdorf per la gara individuale valevole come prima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2020-2021, secondo grande evento stagionale del salto con gli sci maschile. Si profila una competizione estremamente interessante per capire innanzitutto chi non potrà vincere la manifestazione e per vedere i possibili valori in campo che caratterizzeranno questa 69ma Vierschanzentournee. Fari puntati oggi sul Large Hill HS137 di Oberstdorf, con la prima serie riservata agli scontri diretti del KO System che promuoverà 30 atleti alla seconda manche.

La gara di Oberstdorf, valida come prima tappa della 69ma Tournée dei 4 Trampolini, comincerà quest’oggi alle ore 16.30 e verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della competizione con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un salto della Tournée. Di seguito il programma completo della gara di Oberstdorf.

LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 16.30

PROGRAMMA GARA OBERSTDORF TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2020-2021

MARTEDÌ 29 DICEMBRE

ore 16.30 Gara HS137 Oberstdorf (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player)

Foto: Lapresse