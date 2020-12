Tournée 4 Trampolini 2021: grande Giovanni Bresadola in qualificazione a Oberstdorf. Al comando Aschenwald

La 69ma edizione della Tournée dei 4 Trampolini si è aperta quest’oggi con le qualificazioni di Oberstdorf, prima tappa del secondo grande evento stagionale (dopo i Mondiali di volo di Planica) per quanto riguarda il salto con gli sci maschile. La serie odierna di qualificazione, che ha promosso 50 atleti alla gara di domani, è stata caratterizzata da una fitta nevicata e da un vento alle spalle variabile in termini di intensità. Giovanni Bresadola, unico azzurro impegnato in questo avvio di Tournée, ha effettuato un salto davvero notevole qualificandosi addirittura in nona posizione e guadagnandosi un accoppiamento abbastanza abbordabile contro il canadese Matthew Soukup per la prima serie di domani.

Il 19enne trentino, capace di centrare la qualificazione in tutte le gare di Coppa del Mondo disputate sin qui nel 2020, si è superato sfiorando il punto K (fissato a 120 metri sul Large Hill bavarese) e atterrando a quota 119 metri con mezzo metro di vento alle spalle per un totale di 117 punti. Il nostro portacolori ha poi sfruttato il peggioramento delle condizioni meteo nella seconda parte della serie, togliendosi la soddisfazione di concludere davanti a svariati big in classifica. Alla fine l’austriaco Phillip Aschenwald ha vinto la qualificazione con una prova di grande spessore (128.5 metri e 134.9 punti), precedendo di oltre dieci punti il grande favorito norvegese Halvor Egner Granerud e lo sloveno Cene Prevc, rispettivamente 2° e 3°.

Da segnalare l’incoraggiante prestazione del giapponese Ryoyu Kobayashi, 5° dopo un avvio di stagione sottotono, mentre bisogna scendere fino al 25° posto per trovare il tedesco Markus Eisenbichler (domani affronterà Domen Prevc nello scontro diretto), co-favorito per la leadership nella classifica generale della Tournée. Nessuna eliminazione eccellente da segnalare, anche perché hanno preso parte alla qualificazione odierna solamente 55 atleti, in seguito all’esclusione dell’intera squadra polacca dalla tappa di Oberstdorf causa Covid-19.

Foto: Lapresse