Tournée 4 Trampolini 2021: Giovanni Bresadola vuole proseguire il suo percorso di crescita, Alex Insam in gara da Innsbruck

Incomincia domani il grande spettacolo della 69ma Tournée dei 4 Trampolini, secondo grande evento stagionale dell’inverno per quanto riguarda il circuito del salto con gli sci maschile. Si profilano dieci giorni ad alta tensione tra Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen per capire chi succederà al polacco Dawid Kubacki nell’albo d’oro della manifestazione. Fari puntati invece in casa Italia sulle prestazioni di Giovanni Bresadola, unico azzurro chiamato a disputare tutta la Tournée, mentre Alex Insam salterà le tappe tedesche ed entrerà in scena per il doppio appuntamento austriaco.

Bresadola si è reso protagonista sinora di un avvio di stagione decisamente convincente, centrando sempre la qualificazione e trovando due acuti degni di nota come il 23° posto in Coppa del Mondo a Kuusamo ed il 24° ai Campionati Mondiali di volo di Planica. Il trentino classe 2001 sta mettendo in mostra un percorso di crescita molto interessante che gli permette di puntare stabilmente alla qualificazione e di ambire anche alla zona punti in contesti di gara favorevoli alle sue caratteristiche (o in competizioni di livello non stellare).

L’obiettivo del diciannovenne di Ossana è quello di qualificarsi su tutti e quattro i trampolini (ma non sarà facile, soprattutto nelle gare austriache), per poi provare a sfruttare un eventuale accoppiamento favorevole nel KO System in modo da sognare un piazzamento in zona punti, specialmente in caso di gara con vento frontale. Il giovane azzurro ha dimostrato infatti a Planica delle ottime qualità da volatore, mentre nell’ultima uscita di Engelberg ha fatto molta più fatica in condizioni di vento alle spalle.

Discorso diverso attualmente per Insam, che dovrà provare a ritrovare delle buone sensazioni in gara tra Innsbruck e Bischofshofen con la consapevolezza di essere ancora molto lontano dal top del potenziale messo in evidenza nel biennio 2017-2018. Il gardenese classe 1997 dovrà superarsi per andare a caccia della qualificazione, per quanto visto sino a questo momento in stagione, ma l’inverno è ancora lungo e il suo obiettivo dev’essere quello di salire progressivamente di colpi in vista dei Mondiali di Oberstdorf.

