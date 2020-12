Tiro a segno, Campionato Giovanissimi 2020: i risultati delle gare con appoggio e a tiro libero

Cala il sipario. I Campionati Italiani juniores, ragazzi, allievi e Finale nazionale Campionato giovanissimi si sono conclusi dopo un’intensa quattro-giorni di gare nell’inedito poligono costruito all’Acqua Acetosa di Roma.

Nell’impianto romano, dopo aver visto in scena juniores, ragazzi e allievi, è stata la volta – in questa giornata domenicale, dove fra l’altro Achille Renato Beretta (Treviso) è riuscito a prendersi il titolo nella competizione di carabina dedicata agli allievi – della Finale nazionale riservata al Campionato Giovanissimi, sia di pistola sia di carabina, sia con appoggio sia nella modalità a tiro libero. Andiamo a vedere come sono andate le cose, nei quattro contest in programma.

CARABINA 10m CON APPOGGIO

1. Antonio Tontaro (Napoli) 197,4 punti

2. Anita Sciaccianoce (Centuripe) 194,0 punti

3. Cristina Perrella (Candela) 191,2 punti

CARABINA 10m TIRO LIBERO

1. Greta Chioditti (Pescara) 161,7 punti

2. Gabriele Minghini (Domodossola) 159,8 punti

3. Andrea Palladino (Candela) 102,9 punti

PISTOLA 10m CON APPOGGIO

1. Noemi Pistoresi (Pescia) 186 punti

2. Riccardo Longhi (Ponte San Pietro) 176 punti

3. Giada Virno (Trieste) 169 punti

PISTOLA 10m TIRO LIBERO

1. Chiara Argenti (Velletri) 156 punti

2. Marco Pizzi (Lucca) 155 punti

3. Nicolas Marino (Bergamo) 145 punti

Foto: UITS