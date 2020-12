Tiro a segno, Campionati Italiani Ragazzi e Allievi: arrivano titoli per Anna Schiavon, Francesco Rutigliani e Emma Vannoni

Dopo le gare riservate agli juniores, oggi per il tiro a segno nazionale è arrivato il momento dei Campionati Italiani Ragazzi e Allievi, in quel dell’Acqua Acetosa di Roma. Andiamo a vedere come sono andate le gare che assegnavano i titoli tricolore di categoria nella capitale.

Nel contest di carabina a 10m aria compressa dove – vista la giovane età – si compete abitualmente in maniera mista, a imporsi è stata Anna Schiavon (Verona) che con 614,0 punti ha preceduto Alessandro Carosi (Jesi), secondo a quota 610,1 punti, e Tommaso Roberto (Candela), terzo con lo score di 608,9 punti.

Nella gara di pistola, sempre dalla breve distanza, ad affermarsi è stato Francesco Rutigliani (Bari) che ha completato la sua prestazione con 557 punti sui 600 disponibili superando, nell’ordine, sia Adriano Marcheschi (Lucca, 552 pti.) sia Federica Quattrocchi (Velletri, 552 pti).

Last but non least, come direbbero gli inglesi, la categoria allievi: nella finale, anche in questo caso di pistola 10m, a uscire vincitrice dalla contesta per il titolo italiano è stata Emma Vannoni (Pescia) con ben 266 punti su 300 mettendosi alle spalle Arturo Pansitta (Bari, 265 pti.) e Eva Pataridze (Reggio Emilia, 264 punti).

Domani giornata conclusiva della kermesse, con le prove dedicate alla Finale Nazionale del Campionato Giovanissimi.

