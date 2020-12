Tennistavolo, rinviate le qualificazioni agli Europei a squadre, a rischio le qualificazioni continentali alle Olimpiadi

Nella stessa giornata in cui la ITTF ha comunicato la cancellazione definitiva dei Mondiali a squadre in calendario a Busan in Corea del Sud, il Comitato Esecutivo della European Table Tennis Union ha preso ulteriori decisioni che vanno cambiare nuovamente il calendario continentale del 2021 del tennistavolo.

Ulteriori novità sono attese per il 28 dicembre, data della prossima riunione del Comitato Esecutivo della European Table Tennis Union. Queste le principali decisioni odierne della ETTU:

– posticipo a data da destinarsi della fase di qualificazione (Stage 1, Group A) dei Campionati Europei a squadre 2021, che era prevista per il 23 e il 24 gennaio;

– valutazione di opzioni alternative per lo svolgimento della qualificazione individuale olimpica europea in un’altra città europea, nel caso in cui non sia possibile mantenerla a Mosca per problemi logistici;

– la Coppa Europa Top 16 2021 si terrà a Montreux, in Svizzera, il 22-23 maggio 2021.

CALENDARIO TENNISTAVOLO 2021

23-24 gennaio, Europei a squadre, Stage 1, sedi da definire RINVIATI

30-31 gennaio, Campionati Nazionali DA CONFERMARE

10-14 febbraio, Qualificazione Continentale Olimpica, Mosca (Russia) DA CONFERMARE

28 febbraio-7 marzo, Mondiali a squadre, Busan (Corea del Sud) CANCELLATI

17 marzo-3 aprile, WTT 1a bolla, Medio Oriente (sede da definire)

23 luglio-8 agosto Olimpiadi Tokyo (Giappone)

24 agosto-5 settembre Paralimpiadi Tokyo (Giappone)

28 settembre-3 ottobre, Europei a squadre, Cluj-Napoca (Romania)

13 aprile-16 maggio, WTT 2a bolla, Cina (sede da definire)

27 maggio-20 giugno, WTT 3a bolla, Europa (sede da definire)

22-27 giugno, Europei individualli, Varsavia (Polonia)

6-19 dicembre, World Table Tennis Championships Finals, (USA) (sede da definire)

Foto: comunicato stampa FITET