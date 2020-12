Tennis: Samantha Stosur tra le wild card degli Australian Open 2021

Ancora una chance agli Australian Open per Samantha Stosur. La trentaseienne di Brisbane, ormai lontana dai suoi tempi migliori, ma pur sempre tra le migliori giocatrici d’Australia dei tempi recenti, è destinataria di una delle wild card che per la 19a volta la porterà sui campi di Melbourne Park.

Un rapporto, quello con lo Slam di casa, che non è mai sbocciato sul serio, dal momento che la pressione di dover giocare di fronte al pubblico le ha spesso procurato più problemi che altro. Emblematico il caso del 2012: proveniente dal successo degli US Open contro Serena Williams, fu estromessa al primo turno dalla rumena Sorana Cirstea (che di match ne vinse un altro prima di uscire per mano di Sara Errani).

Una gioia a Melbourne, comunque, l’ha vissuta lo scorso anno, riuscendo a vincere il torneo di doppio (terzo Slam in carriera nella specialità in cui vanta 25 vittorie e il numero 1 del mondo nel 2006), in coppia con la cinese Shuai Zhang, eliminando sulla strada del trionfo le numero 1 del seeding, le ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, e battendo in finale le numero 2, l’ungherese Timea Babos e la francese Kristina Mladenovic.

Le altre wild card sono state destinate a Maddison Inglis, Astra Sharma, Daria Gavrilova, Lizette Cabrera, Destanee Aiava e Arina Rodionova. Quest’ultima prende il posto che doveva andare a Kim Clijsters; alla belga non è stata peraltro concessa alcuna wild card per il torneo di Abu Dhabi, che le ha rimosse tutte facendo entrare le prime cinque alternates (tra cui Martina Trevisan) in tabellone principale.

Foto: LaPresse