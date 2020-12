Giornata di annunci questa per l’ATP. Dopo le comunicazioni riguardanti il calendario, è stata resa nota in via ufficiale la composizione del Player Council che resterà in carica per il biennio 2021-2022.

Un Consiglio dei giocatori che non vedrà tra i membri Novak Djokovic. Una decisione, quella del serbo, frutto di quanto stabilito dall’ATP in merito al suo ruolo di fondatore nella Professional Tennis Players Association (PTPA), altra associazione di cui Nole fa parte, ritenendo che questo impegno sia in conflitto con quello di membro del Consiglio dei giocatori dell’ATP.

Pertanto il n.1 del mondo non sarà parte del gruppo, contrariamente ai suoi eterni rivali Roger Federer e Rafael Nadal presenti nel roster dei singolaristi dal n.1 al n.50 insieme al canadese Felix Auger-Aliassime e all’australiano John Millman. Torna a essere inserito dell’organismo dell’ATP il francese Gilles Simon, numero 63 del mondo, in passato salito al numero 9 come best ranking nel 2009. Simon, che ha conquistato 14 titoli in carriera nel circuito maggiore, ha fatto già parte del Council per tre mandati tra il 2012 e il 2018.

Sarà invece la prima volta per lo spagnolo Pablo Andujar e Marcus Daniell, doppista neozelandese di 31 anni, numero 45 del mondo con un best ranking di numero 34. Saranno poi stabiliti il presidente e il vice-presidente, scelti in occasione della prima riunione del Council l’anno venturo. Di seguito la composizione completa del Player Council.

Singolaristi N.1-50: Felix Auger-Aliassime, Roger Federer, John Millman, Rafael Nadal.

Singolaristi N.51-100: Pablo Andujar, Gilles Simon.

Doppisti N.1-100: Marcus Daniell, Bruno Soares.

Altri: Kevin Anderson, Andy Murray.

Rappresentante ex membri: Colin Dowdeswell.

Rappresentante dei coach: Daniel Vallverdu.

Foto: LaPresse