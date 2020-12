Tennis, quando e dove tornerà in campo Roger Federer?

Dopo la notizia della mancata partecipazione agli Australian Open, il mondo del tennis sta già chiedendosi quando e dove tornerà in campo Roger Federer. Lo svizzero aveva annunciato a più riprese le proprie riserve circa la partecipazione al primo Slam dell’anno, visto che era reduce dal doppio intervento al ginocchio e dove ancora completare il pieno recupero.

Federer sta continuando gli allenamenti e la condizione del suo ginocchio migliora di settimana in settimana. Lo svizzero, però, non si sentiva ancora pronto per scendere in campo già ad inizio anno e dunque ha preferito aspettare ancora e posticipare il proprio rientro. Va ricordato che Federer non gioca proprio dalla semifinale degli Australian Open 2020, quando perse da Novak Djokovic.

Ma quando tornerà in campo Federer? Difficile stabilire una data con il campione elvetico, ma la sensazione è quella che il nativo di Basilea possa rientrare sul cemento americano (Masters 1000 di Miami ed Indian Wells se verranno disputati) oppure sui tornei in Europa sempre indoor in programma dopo gli Australian Open (8-21 febbraio).

Foto: LaPresse