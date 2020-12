Esordio stagionale con l’ATP Cup 2021 per Novak Djokovic. Il serbo, numero 1 del mondo, ha deciso di ripartire dalla versione ridotta, rispetto allo scorso gennaio, della manifestazione voluta dall’organo del tennis professionistico maschile, vinta dalla Serbia nel 2020. A riportarlo è il giornalista polacco Michal Samulski.

Djokovic sarà dunque a Melbourne, per questa volta sede unica della competizione, dall’1 al 5 febbraio, dopo aver sostenuto, come tutti gli altri, la quarantena obbligatoria di due settimane prevista per chi deve arrivare in proiezione tornei di preparazione agli Australian Open e poi Slam di Melbourne stesso.

Il serbo potrebbe trovare sulla sua strada Roger Federer: lo svizzero ha infatti dichiarato che, se dovesse effettivamente giocare in terra australiana, scenderebbe in campo prima proprio nell’ATP Cup, che saltò assieme a Stan Wawrinka nel 2020.

Il manager di Dominic Thiem, Herwig Straka, ha confermato che anche l’austriaco sarà presente nell’evento; non così invece Jannik Sinner, che opterà invece per uno degli ATP 250 a Melbourne (a tal proposito, Melbourne 1 sostituisce tecnicamente Adelaide, per cui il calcolo dei risultati terrà conto della comparazione 2020-2021 con quell’evento). Va fatto notare che, in teoria, i portacolori dell’Italia sarebbero Matteo Berrettini e Fabio Fognini, numero 1 e 2 del nostro Paese (con Lorenzo Sonego alle loro spalle, mentre Sinner al momento è numero 4 d’Italia).

