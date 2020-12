Tennis, la WTA cambia i nomi dei tornei femminili: ricalcato il modello dell’ATP, assegnazione dei punti invariata

La WTA, l’organo sovrano del tennis femminile, ha ufficialmente cambiato la denominazione dei propri tornei, i quali ricalcheranno i nomi delle manifestazioni di tennis maschile. I Premier Mandatory e Premier 5 diventeranno WTA1000, i Premier 700 saranno i nuovi WTA500, gli International muteranno in WTA250 e infini i 125k Series si chiameranno WTA125. Non cambierà, però, la modalità di assegnazione dei punti, dunque non ci sarà un’omologazione totale col sistema ATP. Resta invariato il montepremi.

Micky Lawler, Presidente di WTA, ha commentato in questo modo: “Ai tifosi piace molto l’approccio unitario che sa dare il tennis, lo vediamo nella vendita dei biglietti degli eventi combined e dai dati sulle piattaforme di trasmissione condivise. Abbiamo adottato questa nuova denominazione per i tornei per rendere più facile seguire lo sport per i tifosi, per i media e per gli sponsor“.

Modificato anche il logo del circuito della WTA, un rebranding dopo 10 anni: presente la silhoutte di una tennista impegnata a servire, accompagnata dalla scritta WTA Tour. Il commento della Lawler: “Il servizio è il solo colpo nel tennis dove un giocatore ha il completo controllo e dove comincia il punto. Richiama anche l’iniziativa coraggiosa delle fondatrici della WTA che presero il destino nelle loro mani e crearono una strada per le donne nel tennis. Il simbolo fa riferimento alla natura globale dello sport, racchiudendo l’atleta dentro un cerchio che rievoca lo spirito universale della WTA“.

