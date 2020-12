Tennis, Australian Open 2021: le qualificazioni si giocheranno a Doha o Dubai

Manca ormai solo l’ufficialità, ma le qualificazioni agli Australian Open si giocheranno al di fuori dell’Australia. Lo riporta anche il quotidiano spagnolo Marca, che ha fatto sapere che ormai anche gli organizzatori del primo Slam dell’anno hanno già comunicato questa notizia ai giocatori.

Le qualificazioni dovrebbero iniziare il 4 gennaio e si terranno a Dubai o Doha. I giocatori che supereranno le qualificazioni (sia maschili sia femminili) si recheranno in Australia e dovranno svolgere una fase di quarantena di quattordici giorni, che è stata decisa dal governo australiano.

Nello stesso periodo delle qualificazioni si terranno in Australia quattro tornei (due maschili e due femminili) e l’ATP Cup 2021. Da capire se verrà creata una bolla proprio all’interno di Melbourne per garantire la maggior sicurezza anche in vista degli Australian Open.

Foto: LaPresse