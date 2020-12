Tennis: ATP Awards 2020, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Riccardo Piatti tra i nominati

Sono state rivelate in giornata le nomination per gli ATP Awards del 2020, una tradizione che va avanti fin dagli anni ’70. A queste si aggiungono il voto per il Fans Favourite, che è separato, e per l’Arthur Ashe Humanitarian Award. Diverse di queste categorie sono votate dai giocatori e una dagli allenatori.

Si parte dalle situazioni in cui sono i giocatori stessi a esprimere il loro voto. Per il titolo di “Comeback Player of the Year“, cioè il giocatore che è tornato più in grande stile, sono in lizza il sudafricano Kevin Anderson, il russo Andrey Kuznetsov e i canadesi Vasek Pospisil e Milos Raonic. Il “Most Improved Player of the Year“, cioè il giocatore più migliorato dell’anno in termini di ranking e livello di performance, se lo contendono Jannik Sinner, l’argentino Diego Schwartzman, il russo Andrey Rublev e il francese Ugo Humbert.

Per quanto riguarda il “Newcomer of the Year“, che si riferisce a giocatori entrati nei primi 100 o 150 del ranking ATP con grande impatto sul tour, sono in sei a contenderselo: Lorenzo Musetti, lo spagnolo Carlos Alcaraz, l’americano Sebastian Korda, il brasiliano Thiago Seyboth Wild, il finlandese Emil Ruusuvuori e l’austriaco Jurij Rodionov. Lo “Sportmanship Award”, intitolato dal 1996 (anno del suo ritiro) a Stefan Edberg, se lo giocano l’iberico Rafael Nadal, l’austriaco Dominic Thiem, Schwartzman e l’australiano John Millman.

Votato dagli allenatori è invece il premio di “Coach of the Year”, che viene assegnato all’uomo che, nell’anno, ha portato i maggiori progressi al suo giocatore. Sono in lizza Riccardo Piatti (Jannik Sinner), il francese Gilles Cervara (Daniil Medvedev), l’argentino Juan Ignacio Chela (Diego Schwartzman), il cileno Nicolas Massu (Dominic Thiem) e lo spagnolo Fernando Vicente (Andrey Rublev).

Per due volte un italiano ha vinto un riconoscimento. In entrambi i casi è accaduto lo scorso anno, con Matteo Berrettini nel ruolo di Most Improved Player of the Year e Sinner in quello di Newcomer of the Year.

