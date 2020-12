Saranno ben sei gli italiani impegnati nel torneo ATP 250 di Antalya, primo appuntamento del 2021 tennistico. Questo infatti è quanto riporta l’entry list del torneo turco, diventata da poche ore di dominio pubblico.

Matteo Berrettini riparte da qui per cancellare i cattivi ricordi di un 2020 che lo ha visto tartassato prima dagli infortuni e poi da due sconfitte che lo hanno segnato, quella dei quarti a Roma contro il norvegese Casper Ruud e quella al terzo turno del Roland Garros contro il tedesco Daniel Altmaier. Com’era già noto, ci saranno anche Fabio Fognini e Jannik Sinner. Al via anche Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Marco Cecchinato.

Con Berrettini, Fognini e Sinner a occupare, senza ulteriori modifiche, i posti riservati alle teste di serie numero 1, 3 e 8, gli altri sono proprietà del belga David Goffin, dell’australiano Alex de Minaur, del croato Borna Coric, del francese Benoit Paire e del tedesco Jan-Lennard Struff.

Il torneo di Antalya prenderà il via il 7 gennaio per concludersi il 13; le qualificazioni, invece, sono previste per il 5 e 6 gennaio. Non si sa ancora nulla, invece, in merito a Delray Beach, così come sono ignote le intenzioni degli altri due italiani nei primi 100, e cioè Lorenzo Sonego, numero 3 del nostro Paese, e Gianluca Mager.

Foto: LaPresse